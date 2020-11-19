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Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

Azerbaycan medyası, TBMM'den geçen tezkere ile Türkiye'nin Azerbaycan'a göndermeyi planladığı kadronun sadece Ortak İzleme Merkezi'nde görev alacak askeri ve sivil personelden oluşmayacağı, Dağlık Karabağ'da konuşlanmaya hazır, sınır korumasından müdahaleye dek bir dizi konuda görev alacak birçok askeri birlikten oluşacağını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 10:06
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Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

Musavat gazetesine değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Muhammed Asadullazadeh, İzleme Merkezi'ne Türk Barış Güçleri'nin katılımının Mehmetçik'e Dağlık Karabağ yolunu açtığını belirtti.

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Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

Muhammed Asadullazadeh, "İzleme Merkezi'nin faaliyeti Karabağ'da Türk askeri güçlerinin bulunacağı anlamına geliyor.

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Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

Merkezin faaliyetleri Hadrut, Şuşa, Hocavend topraklarını kapsayabilir" açıklamasını yaptı.

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Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

Siyaset Bilimci Şebnem Hasanova ise Azerbaycan'ın belirlediği yerde Türkiye ile Rusya'nın kuracağı İzleme Merkezi'nin uluslararası hukuka...

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Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AGİT ilkelerine uygun olmasının yanı sıra bölge halklarının istikrarı ve refahı için önemli olduğunu söyledi.