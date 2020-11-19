Kritik bölgede gündeme bomba gibi düştü! Karabağ'da Türk bayrağı

Azerbaycan medyası, TBMM'den geçen tezkere ile Türkiye'nin Azerbaycan'a göndermeyi planladığı kadronun sadece Ortak İzleme Merkezi'nde görev alacak askeri ve sivil personelden oluşmayacağı, Dağlık Karabağ'da konuşlanmaya hazır, sınır korumasından müdahaleye dek bir dizi konuda görev alacak birçok askeri birlikten oluşacağını ileri sürdü.