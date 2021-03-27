Kremlin'de tarihi anlar! 1 saatliğine kapatıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den bu yana iklim krizine dikkat çekmek için dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliği kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı, Federasyon Konseyi ve hükümet binalarının dış cephe ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.