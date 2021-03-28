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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor! Obez maymun Godzilla diyet kampında Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor! Obez maymun Godzilla diyet kampında Tayland'da bir maymun bebekliğinden beri abur cuburla beslenince obeziteye yakalandı. Vahşi yaşamdan sorumlu yetkililerin şans eseri denk geldiği obez maymun sahibinden alındı. "Godzilla" lakabı verilen 20 kiloluk maymun şimdi diyet kampına gönderilecek. Sıkı diyet ve egzersizle vahşi yaşama uygun hale getirilecek. Giriş Tarihi: 28.03.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 09:19
Köşesine oturuyor önüne gelen her şeyi yiyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'daki obez maymunun yemesi kontrol edilemiyor.
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Yetkililer ise çözümü onu diyet kampına göndermekte arıyor.
SAHİBİNDEN ALINDI "Godzilla" lakabı takılan maymunun bebekliğinden beri abur cuburla beslendiği ve sahibinin buna izin verdiği ortaya çıktı. Sonuç olarak ise, "Godzilla" 20 kiloyu aştı. Vahşi yaşamdan sorumlu yetkililer şans eseri maymunun bulunduğu pazara gittiğinde ise talihi değişti. Yetkililer Godzilla'nın sağlık durumunun tehlike altında olduğunu söyledi. Maymunu sahiplerinin elinden aldı.
Godzilla şimdi sıkı bir diyet ve egzersiz ile vahşi doğaya hazır hale getirileceği bir diyet kampına gönderilecek. Sahibi ise onu sağlıksız yetiştirdiği için obez maymunu sadece belli zamanlarda ziyaret edebilecek.
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