Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor! Obez maymun Godzilla diyet kampında

Godzilla şimdi sıkı bir diyet ve egzersiz ile vahşi doğaya hazır hale getirileceği bir diyet kampına gönderilecek. Sahibi ise onu sağlıksız yetiştirdiği için obez maymunu sadece belli zamanlarda ziyaret edebilecek.

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