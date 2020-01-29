Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

"İki kişi gittiyse ve iki kişi onların yerine gelecekse bunlar Beatrice ve Eugenie olmak zorunda" diyen kraliyet yazarı, "Onların öne çıkacaklarına eminim ve bunu memnuniyetle karşılayacaklar. Ailenin Prens George'un (6) nesli gelmeden 15 yıl önce ihtiyacı olan şey bu. Harry'nin kuzenlerinden 'nasıl olmak istediğinin modelleri' olarak bahsetmesi de ironik" ifadesini kullandı.

