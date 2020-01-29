BİZE ULAŞIN
Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu
Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet görevlerinden ayrılarak Kanada'da yaşamaya karar vermişti. Yılın yarısını Kanada'da yarısını İngiltere'de geçirecek olan çiftin yerine kraliyetteki yerlerine geçecek isimler belli oldu. Kraliyet yazarı Robert Lacey, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakmasının ardından onların yerine göreve gelecek iki ismi açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:48
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14