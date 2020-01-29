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Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet görevlerinden ayrılarak Kanada'da yaşamaya karar vermişti. Yılın yarısını Kanada'da yarısını İngiltere'de geçirecek olan çiftin yerine kraliyetteki yerlerine geçecek isimler belli oldu. Kraliyet yazarı Robert Lacey, Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakmasının ardından onların yerine göreve gelecek iki ismi açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 12:48
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Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

Prens Harry ve Meghan Markle'ın tüm dünyayı şaşırtarak kraliyet görevlerini bırakmasının ardından başka iki kraliyet üyesi onların görevlerini devralacak.

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Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

The Crown dizisinin danışmanı olan kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, Hello! Dergisine verdiği röportajda Prenses Beatrice ve Prens Eugenie'nin Prens Harry ve Meghan Markle'ın bıraktığı görevleri yerine getireceğini açıkladı.

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Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

Lacey, "Bu olayın sonuçlarından birinin, eğer kendileri istiyorlarsa, Beatrice ve Eugenie'nin öne çıkmaları olması çok açık" dedi.

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Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

"İki kişi gittiyse ve iki kişi onların yerine gelecekse bunlar Beatrice ve Eugenie olmak zorunda" diyen kraliyet yazarı, "Onların öne çıkacaklarına eminim ve bunu memnuniyetle karşılayacaklar. Ailenin Prens George'un (6) nesli gelmeden 15 yıl önce ihtiyacı olan şey bu. Harry'nin kuzenlerinden 'nasıl olmak istediğinin modelleri' olarak bahsetmesi de ironik" ifadesini kullandı.

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Kraliyet ailesinde Prens Harry ve Meghan Markle’ın yerine geçecek isimler belli oldu

Prenses Beatrice, son olarak taciz skandalıyla İngiltere gündemini sarsan Prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un büyük kızı. Beatrice uzun süredir birlikte olduğu emlak şirketi sahibi Edoardo Mapelli Mozzi ile geçen yıl nişanlandı. Böylece kraliyete daha önceki ilişkisinden bir çocuk sahibi olan bir damat da dahil oldu.