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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi
İsrail'in yıllardır devam eden Filistin işgaline karşı çıktığını belirten ABD Başkanı Trump, barış planını açıkladı. Trump'ın açıklaması ise perde arkasındaki anlaşmanın gerçeklerini bir kez daha ortaya çıkarttı. Trump'ın sözde barış planı aslında İsrail için hazırlanmış gerçek bir işgal projesiydi. Dünya kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanan plan, Siyonizmin asırlardır hedeflediği emellerine çanak tutuyor.
Giriş Tarihi: 29.01.2020 17:11
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