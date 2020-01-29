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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi

İsrail'in yıllardır devam eden Filistin işgaline karşı çıktığını belirten ABD Başkanı Trump, barış planını açıkladı. Trump'ın açıklaması ise perde arkasındaki anlaşmanın gerçeklerini bir kez daha ortaya çıkarttı. Trump'ın sözde barış planı aslında İsrail için hazırlanmış gerçek bir işgal projesiydi. Dünya kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanan plan, Siyonizmin asırlardır hedeflediği emellerine çanak tutuyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 17:11
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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi

ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray'da "Bugün İsrail, barışa yönelik büyük bir adım atıyor" diyerek duyurduğu planla şu tekliflerde bulundu.

* ABD, plan dahilinde İsrail'in parçası olarak görülen topraklarda İsrail'in egemenliğini tanıyacak. Planda, İsrail'in vereceği toprak tavizlerinin gösterildiği kavramsal bir harita bulunuyor.

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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi

* Haritaya göre; Filistin toprakları iki katından fazlaya çıkacak ve Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te olacak. ABD bu noktada bir büyükelçilik açacak.

* Kudüs İsral'in "bölünmemiş başkenti" olarak kalacak.

* Filistinliler kendi bağımsız devletlerini kuracak. Fakat bu konuda çok az ayrıntı bulunuyor.

* Hiçbir Filistinli ya da İsrailli yerinden edilmeyecek.

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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi

* İsrail, Ürdün Kralı ile birlikte Mescid-i Aksa ve Harem-ül Şerif gibi kutsal topraklardaki statükonun (mevcut durum) korunması için çalışacak.

* Haritada Filistinlilere tahsis edilen topraklarda, dört yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayacak. Bu süreçte Filistinliler, İsrail ile anlaşmayı müzakere edecek ve devlet olmak için gerekli kriterleri yerine getirecek.

* 50 milyar dolarlık bir finansmanla yeni kurulacak Filistin devletinin ekonomisinin oluşturulmasına katkı sağlanacak.

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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi

TARİHİ FİLİSTİN'İN YALNIZCA YÜZDE 15'İ
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Trump'ın planının "tarihi Filistin" olarak bilinen bölgenin sadece yüzde 15'inde kontrolü Filistinlilere vereceğini savunuyor.

Filistin, 1967'deki Altı Gün Savaşı sonucunda İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'ün kurulacak olan yeni devletin başkenti olmasını istiyor.

Anlaşmada yer alan ve "Filistinlilerin ve İsraillilerin yerinden edilmeyeceğini" öngören madde, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal topraklarını meşrulaştırmayı hedefliyor.

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İşte Trump'ın barış planı dediği işgal projesi

TEPKİ YAĞDI: 'BİN KEZ HAYIR' DİYORUZ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan sözde barış planına çok sert tepki gösterdi. Abbas, "Herhangi bir Filistinli, Arap, Müslüman ya da Hıristiyan çocuğun başkenti Kudüs olmayan bir Filistin devletini kabul etmesinin imkânı yok" dedi. ABD'nin planını başından beri reddediklerini söyleyen Abbas, "Bin kez, hayır, hayır, hayır diyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas da "Filistin ulus projesini tasfiye amacı taşıyan" projeyi reddettiğini açıkladı.