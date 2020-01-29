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Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

2020 yılının ilk günlerinden itibaren fay hatlarında hareketlilik görülüyor. Birçok ülkede art arda depremler meydana gelirken, ülkemizde de Elazığ, Malatya, Manisa ve Marmaris'te şiddetli depremler meydana geldi. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde 41 vatandaşımız yaşama veda etti. Depremin yıkıcı etkisi sonrası her sarsıntı da vatandaşlar sokağa koştu. Araştırmalar, depreme hassasiyet doruk noktasına ulaştı. Sosyal medya üzerinden birçok asılsız paylaşımda bulunan deprem tahmincisi türedi. Vatandaşı korkuya sürükleyen paylaşımcılar yalnızca yurt içinde değil. Dyson Lin isimli bir Tayvanlı kendisini deprem bilimcisi olarak tanıtıyor. Sinyaller paylaşan Dyson Lin, Türkiye'deki deprem sonrası birçok paylaşımda bulundu. Lin'in paylaşımlarından bazılarının tutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Lin bunun üzerine paylaşımlarını tamamen Türkiye odaklı hale getirdi. Dyson Lin ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise şoke eden cinsten. Peki, Dyson Lin kimdir? İşte Dyson Lin ile ilgili gerçekler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 10:14
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Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

Sosyal medyada deprem paylaşımları ile dikkat çeken Dyson Lin'in takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Dyson Lin, kendisini deprem bilimcisi olarak tanıtıyor. Sık sık deprem sinyalleri paylaşan Lin, dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Elazığ depremi ile hassaslaşan vatandaşlar Dyson Lin'in paylaşımları sonrası büyük tedirginlik yaşıyor. Lin'in bazı tahminlerinin tutması, İstanbul için yaptığı tahminlerin tutacağı endişesini yaratıyor. Dyson Lin elindeki sistem ile deprem sinyallerini görebildiğini iddia ediyor. Ancak Dyson Lin'in bir sahtekar olduğu ortaya çıktı. İşte Dyson Lin ile ilgili gerçekler...

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Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

BAZI TAHMİNLERİ TUTTU

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars'ın '10+6' seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirtmiş ve Türkiye'nin doğusunun büyük tehlike altında olduğu uyarısını yapmıştı.

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Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

Dyson Lin son zamanlarda yalnızca Elazığ depremi hakkında yaptığı tahminle de konuşulmuyor. Tayvanlı kullanıcı, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Manisa depremini de önceden Balıkesir olarak tahmin etmişti. Dyson, bu bölgedeki cihazın sürekli sinyal verdiğini ve M5+~M6+ şiddettinde bir deprem beklediğini söylemişti.

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Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

DYSON LİN BİR SAHTEKAR

Yapılan araştırmalarla Dyson Lin'in foyası ortaya çıktı. Dyson Lin'in herhangi bir uzmanlığının olmadığı sonucuna varıldı.

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Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

Kendisinin CEO'su olduğunu söylediği kurumun da Ticaret Bakanlığı'nın kendi arama motorunda araştırıldığında herhangi bir sonuç vermediği bilgisine ulaşıldı.

Dyson'ın bir uzman olmadığı, hatta sahtekârlığı nedeniyle ülkesinde 6.000 dolara kadar para cezası aldığını söyledi.