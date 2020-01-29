Dyson Lin ile ilgili gerçek şoke etti! Meğer hepsi yalanmış... Dyson Lin kimdir?

2020 yılının ilk günlerinden itibaren fay hatlarında hareketlilik görülüyor. Birçok ülkede art arda depremler meydana gelirken, ülkemizde de Elazığ, Malatya, Manisa ve Marmaris'te şiddetli depremler meydana geldi. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde 41 vatandaşımız yaşama veda etti. Depremin yıkıcı etkisi sonrası her sarsıntı da vatandaşlar sokağa koştu. Araştırmalar, depreme hassasiyet doruk noktasına ulaştı. Sosyal medya üzerinden birçok asılsız paylaşımda bulunan deprem tahmincisi türedi. Vatandaşı korkuya sürükleyen paylaşımcılar yalnızca yurt içinde değil. Dyson Lin isimli bir Tayvanlı kendisini deprem bilimcisi olarak tanıtıyor. Sinyaller paylaşan Dyson Lin, Türkiye'deki deprem sonrası birçok paylaşımda bulundu. Lin'in paylaşımlarından bazılarının tutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Lin bunun üzerine paylaşımlarını tamamen Türkiye odaklı hale getirdi. Dyson Lin ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise şoke eden cinsten. Peki, Dyson Lin kimdir? İşte Dyson Lin ile ilgili gerçekler...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





