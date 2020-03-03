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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…
Kraliyet ailesinden ayrılma kararı almasının ardından eşi Meghan Markle ile birlikte Kanada'ya yerleşen Prens Harry, son resmi görevi için İngiltere'ye geldi. 31 Mart'taki resmi görevi öncesi Kraliçe Elizabeth ile bir araya gelen Prens Harry, baş başa bir veda yemeği yedi. Yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenilen veda yemeğinde Kraliçe'nin "Dilediğin zaman dönebilirsin" dediği belirtildi.
Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:08
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