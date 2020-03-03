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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…

Kraliyet ailesinden ayrılma kararı almasının ardından eşi Meghan Markle ile birlikte Kanada'ya yerleşen Prens Harry, son resmi görevi için İngiltere'ye geldi. 31 Mart'taki resmi görevi öncesi Kraliçe Elizabeth ile bir araya gelen Prens Harry, baş başa bir veda yemeği yedi. Yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenilen veda yemeğinde Kraliçe'nin "Dilediğin zaman dönebilirsin" dediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:08
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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…

İngiliz kraliyet ailesinde ayrılık rüzgarları her zamankinden biraz daha sert esiyor artık. 31 Mart'taki resmi ayrılık öncesi Kraliçe 2. Elizabeth, her zaman kalbinde ayrı bir yeri olduğu bilinen torunu Harry ile baş başa konuştu ve vedalaştı.

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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…

Bu veda konuşmasının 4 saat sürdüğü belirtiliyor. Prens Harry ve eşi Meghan Markle son bir kez daha resmi bir görev yerine getirip aileden tam olarak ayrılacak.

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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…

Bu ayın sonunda İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden tamamen çıkacak olan Prens Harry ile 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, özel bir konuşma gerçekleştirdi. Windsor Şatosu'nda gerçekleşen bu konuşmada Kraliçe'nin torunuyla duygusal bir tonda konuştuğu belirtiliyor.

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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Kraliçe, torununa "çok sevildiğini ve ne zaman geri dönebileceğini" söyledi. Ayrılık kararı açıklandıktan sonra Prens Harry ve babaannesi olan Kraliçe 2. Elizabeth ilk kez baş başa sohbet ettiler.

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Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry’ye veda mesajı: İstediğin zaman…

Basında yer alan haberlere göre Prens Harry, Kraliçe tarafından kendilerine evlilik hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'dan yürüyerek Windsor Şatosu'na gitti. Burada Kraliçe ile birlikte somon balığı, salata ve çay eşliğinde samimi bir konuşma gerçekleştirdiler.