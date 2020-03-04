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ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı. Vaka sayısının ise 27'ye yükseldiğini belirti.Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi. Washington'ın en kalabalık şehri Seattle'da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde uyarı yapıyor. Ayrıca Polonya'da da az önce ilk koronavirüs vakası doğrulandı.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:07
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ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsünde vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor...

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ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

Hindistan'dan virüsü kontrol altına almak için çok ilginç öneriler geldi. İşte tüm gelişmeler...

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ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

SON RAKAMLAR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 92 bini geçti. Öte yandan Antarktika dışında virüs görülmeyen kıta kalmadı.

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ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya ��ıkan Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 159 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 835, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya 79, İran'da 77, Güney Kore 28, Japonya'da 6, ABD 5, Fransa 4, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

ABD'DE KAFALARI KARIŞTIRAN HAMLE
ABD'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemleri almakla yükümlü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), tanı için test uygulanan kişi sayısına ilişkin verileri internet sitesinden kaldırması tepkiye yol açtı.