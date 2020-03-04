ABD'de koronavirüs alarmı! Televizyon kanalları halkı uyardı: Evinizden çıkmayın

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği açıklandı. Vaka sayısının ise 27'ye yükseldiğini belirti.Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi. Washington'ın en kalabalık şehri Seattle'da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde uyarı yapıyor. Ayrıca Polonya'da da az önce ilk koronavirüs vakası doğrulandı.