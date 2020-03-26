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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi
Corona virüs kaynaklı ölü sayısının bini aştığı, vaka sayısının da 70 bine yaklaştığı ABD'de bilanço giderek ağırlaştı.Corona virüs kapanlar yapayalnız ölürken geride kalan yakınları ise acılarını tek başına göğüslemek zorunda kalıyor. Hasta yakınları virüsün bulaşma riski yüzünden hastaları ziyaret edemiyor. ABD'de salgının en hızlı yayıldığı kent olan New York'tan dehşete düşüren fotoğraflar geliyor. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 26.03.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 18:05
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