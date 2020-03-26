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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi

Corona virüs kaynaklı ölü sayısının bini aştığı, vaka sayısının da 70 bine yaklaştığı ABD'de bilanço giderek ağırlaştı.Corona virüs kapanlar yapayalnız ölürken geride kalan yakınları ise acılarını tek başına göğüslemek zorunda kalıyor. Hasta yakınları virüsün bulaşma riski yüzünden hastaları ziyaret edemiyor. ABD'de salgının en hızlı yayıldığı kent olan New York'tan dehşete düşüren fotoğraflar geliyor. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 18:05
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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi

ABD'de Kovid-19 vakaları ve ölümleri özellikle martın ikinci yarısından itibaren hızla artmaya başlarken, ülke ekonomisi ve sağlık sistemi de zor bir sınavdan geçiyor.

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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi

Ülkede 25 Mart itibarıyla vaka sayısı 70 bine yaklaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin barajını geçti.

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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi

ABD Başkanı Donald Trump, her ne kadar virüs ile mücadelede "tünelin sonunda ışık görünüyor" yorumunu yapsa da ABD'li birçok uzman, salgının nisanda daha da kötüleşeceğini söylüyor.

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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi

Bu konudaki en dikkat çekici açıklama DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten geldi. Harris, önceki gün yaptığı basın toplantısında, son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen Kovid-19 vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85'ini oluşturduğunu vurgulayarak, "ABD'nin salgının yeni merkez üssü olabileceğine" dikkati çekti.

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Dehşete düşüren görüntü! İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi

ABD'de virüse ilk kez, 21 Ocak'ta Washington eyaletinde 30'lu yaşlarda ve son dönemde Vuhan'a seyahat eden bir erkekte rastlandı. Sonraki günlerde ABD'deki vaka sayısı artmaya başladı.