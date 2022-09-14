Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

Dmanisi'de bulunan homo georgicus fosillerinn yaşları 1.85-1.77 milyon yıl arasında değişirken bulunan iki kafatası Zezva ve Mzia olarak adlandırıldı.

Gürcistan'da, başkent Tiflis'e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan bir kasaba ve sit alanı olan Dmanisi'de 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında 1.8 milyon yıl öncesine ait insan kafatasları da bulunmuştu. Araştırmacılar, Homo erectus'un yaklaşık iki milyon yıl önce Avrasya'ya açılan bir koridor kullanarak Afrika'dan göç ettiğini belirtiyor.