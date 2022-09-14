14 Eylül 2022, Çarşamba
Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık
Bilim insanları, Gürcistan'nın Dmanisi isimli bölgesinde Afrika'dan göç eden erken bir insan türüne ait 1,8 milyon senelik bir dişi keşfetti. Konu olan diş, Afrika dışında bulunan türünün en eski örneği olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, keşfin, insan evrimi ve göç davranışlarına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkardığını belirtti.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:32
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