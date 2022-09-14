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Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

Bilim insanları, Gürcistan'nın Dmanisi isimli bölgesinde Afrika'dan göç eden erken bir insan türüne ait 1,8 milyon senelik bir dişi keşfetti. Konu olan diş, Afrika dışında bulunan türünün en eski örneği olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, keşfin, insan evrimi ve göç davranışlarına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:32
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Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

Gürcistan'da bulunan 1,8 milyon sene öncesine ait bir insan dişi, Afrika dışında erken bir insan türü olan homininlerin en eski kanıtlarından biri olarak kabul edildi. Dişin, günümüz insanlarına (homo saphiens) benzer vücut oranlarına sahip Homo erectus türünden bir yetişkine ait olduğu ifade edildi.

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Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

ARKEOLOJİ ÖĞRENCİSİ BULDU

Bununla birlikte diş, Orozmani köyünün dışında çalışan İngiliz arkeoloji öğrencisi Jack Peart tarafından bulundu. Kazılarda ayrıca soyu tükenmiş hayvanlara ait kemikler, taş aletler ve kayalardan alet haline getirilmiş eşyalar da ortaya çıkarıldı.

Kazı ekibinin bilimsel lideri Giorgi Bidzinashvili, dişin Zezva ve Mzia'nın 'kuzenine' ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

ZEZVA VE MZİA HAKKINDA

Homo georgicus (Gürcü insanı), Dmanisi'de, 2002 yılında tanımlanan bir hominin türü olarak kabul ediliyor.Homo ergaster ile Homo erectus arasındaki insan türü olarak adlandırılıyor.

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Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

Dmanisi'de bulunan homo georgicus fosillerinn yaşları 1.85-1.77 milyon yıl arasında değişirken bulunan iki kafatası Zezva ve Mzia olarak adlandırıldı.

Gürcistan'da, başkent Tiflis'e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan bir kasaba ve sit alanı olan Dmanisi'de 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında 1.8 milyon yıl öncesine ait insan kafatasları da bulunmuştu. Araştırmacılar, Homo erectus'un yaklaşık iki milyon yıl önce Avrasya'ya açılan bir koridor kullanarak Afrika'dan göç ettiğini belirtiyor.

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Gürcistan’da tarihe ışık tutan keşif! Tam 1,8 milyon yıllık

"İNSANLIK TARİHİ İÇİN GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR YER"

Peart, "Bulgularımız, Gürcistan'ı paleoantropoloji ve genel olarak insanlık tarihi için gerçekten önemli bir yer olarak sağlamlaştırıyor" dedi.