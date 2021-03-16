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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip hastaneden taburcu oldu! Son hali şoke etti Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip hastaneden taburcu oldu! Son hali şoke etti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 16 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir aydır tedavi altında olan 99 yaşındaki Philip, bugün hastaneden taburcu oldu. Sabah saatlerinde hastaneden çıkan Prens'in son görüntüsü dünyayı şoke etti.
Giriş Tarihi: 16.03.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:33
Mart ayı başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp ameliyatı olan Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, Londra'daki hastaneden taburcu edildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta başkent Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Londra'taki hastanede toplam 28 gece geçiren 99 yaşındaki Prens Philip'in, bugün hastaneden ayrıldığı duyuruldu. Edinburgh Dükü, 3 Mart'ta Barts'ta önceden var olan kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir prosedür geçirdi.
Birkaç gün sonra iyileşmek ve tedavisine devam etmek için Kral VII.Edward Hastanesine döndü. Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press tarafından servis edilen görüntülerde, Prens Philip'in hayli yorgun olduğu gözlendi.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİ
Prens Philip, Marylebone'daki Kral VII.Edward Hastanesinden bugün saat 10.30'da ayrıldı. Prens, bineceği araca tekerlekli sandalye ile getirildi.
Daha önce Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilmişti.