Kral Charles'ın 'bu kadar da olmaz' dedirten 10 ilginç özelliği! İşte gittiği her yerde görmek istediği tek şey...

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden birkaç gün sonra tahta geçen Prens Charles, Birleşik Krallık ve diğer 15 İngiliz Milletler Topluluğu'nun kralı ilan edildi. İngiltere'nin yeni hükümdarının daha önce gündeme gelmeyen birçok ilginç alışkanlığı ise 'bu kadar da olmaz' dedirtecek cinsten.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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