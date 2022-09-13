Kral Charles'ın 'bu kadar da olmaz' dedirten 10 ilginç özelliği! İşte gittiği her yerde görmek istediği tek şey...
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden birkaç gün sonra tahta geçen Prens Charles, Birleşik Krallık ve diğer 15 İngiliz Milletler Topluluğu'nun kralı ilan edildi. İngiltere'nin yeni hükümdarının daha önce gündeme gelmeyen birçok ilginç alışkanlığı ise 'bu kadar da olmaz' dedirtecek cinsten.
Giriş Tarihi: 13.09.2022
11:08 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
11:08
Dünya tarihinin en uzun tahtta kalan ikinci hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetti. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth'ten sonra Birleşik Krallık'ın yeni hükümdarı Kraliçe'nin oğlu Prens Charles oldu. Annesinin ölümünden birkaç gün sonra Kral III. Charles olarak ilan edildi. Kral, ilerleyen günlerde geleneksel taç giyme töreniyle tahta geçecek ve yeni bir devri resmi olarak başlatacak.
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1- GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ KAHVALTI
73 yaşındaki Kral III. Charles son günlerde herkesin daha da yakından tanımak istediği bir figür haline geldi. Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen saltanatın yeni ismi Kral III. Charles'ın birbirinden ilginç pek çok alışkanlığı var. Kral III. Charles'ın eski basın sekreteri Julian Payne'in açıklamalarına göre 73 yaşındaki Kral III. Charles, öğle yemeğini tercih etmiyor. En önemli öğünün kahvaltı olduğunu düşünen Kral III. Charles, bir kahvaltının saatlerce sürmesini çok seviyor.
Kral'ın yumurtaya olan bakış açısı ise tartışmalı bir konu. Julian Payne'e göre Kral'a her sabah yumurta yemesi teklif ediliyor ancak Kral hiçbir zaman haşlanmış yumurtayı kahvaltıda tercih etmiyor. Bazı kaynaklar ise Kral'ın yumurtayı çok sevdiğini hatta tam 7 dakika boyunca pişmiş bir yumurtayı tercih ettiğini iddia ediyor. Kral III. Charles'la çok fazla vakit geçiren Julian Payne, şunları söyledi:
"Kral öğle yemeği yemez, onunla birlikteyken öğrendiğim bir şey var. Ya kahvaltıda bol seçenek olmalı ya da mutlaka minik atıştırmalıklar olmalı."
2- SICAK SUYU SEVMİYOR
Kral III. Charles'ın ilginç beslenme alışkanlıklarının yanı sıra duş için de özel bir tercihi var. Eski uşağı Paul Burrell, Kral'ın duş için mutlaka yarıya kadar ılık suyla doldurulmuş bir küvet banyosu tercih ettiğini söyledi. Sıcak suyla temizlenmekten hoşlanmayan Kral'ın özellikle ılık ve az suda yıkanmayı tercih etmesinin sebebi pek bilinmiyor.
3- MEYVE SALATASI EŞLİĞİNDE MANŞETLERİ OKUYOR
Kral'ın uzun yıllardır yanında olan Julian Payne, onun yanında olduğu süre boyunca her sabah istikrarlı bir şekilde güne başlarken yaptıklarına da değindi. Payne'in aktardığına göre Kral güne haber manşetlerini okuyarak başlıyor ve bu esnada meyve salatası yemeği ihmal etmiyor.