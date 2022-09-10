Kral III. Charles oğlu Prens Harry'e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth'in son anlarında yaşanmış

İngiliz kraliyet ailesi Kraliçe 2. Elizabeth'in son nefesini verdiği saatlerde başka bir dram yaşıyormuş.... Annesinin son dakikalarında onun yanında olan yeni kral Charles'ın, bir yandan da küçük oğlu Harry ile karısını Balmoral'a getirmemesi konusunda bir tartışmaya girdiği ortaya çıktı.