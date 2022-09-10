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Kral III. Charles oğlu Prens Harry'e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth'in son anlarında yaşanmış

İngiliz kraliyet ailesi Kraliçe 2. Elizabeth'in son nefesini verdiği saatlerde başka bir dram yaşıyormuş.... Annesinin son dakikalarında onun yanında olan yeni kral Charles'ın, bir yandan da küçük oğlu Harry ile karısını Balmoral'a getirmemesi konusunda bir tartışmaya girdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 15:39
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Kral III. Charles oğlu Prens Harry’e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth’in son anlarında yaşanmış

Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gittiğinin açıklanmasının ardından Kraliyet ailesi mensupları soluğu Balmoral'da aldı. Ancaki Prens Harry'nin eşi Meghan Markle orada yoktu. Bu olay ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Kral III. Charles oğlu Prens Harry’e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth’in son anlarında yaşanmış

Prens Harry ve Meghan Markle çifti haberi alır almaz Kraliçe'yi son bir kez görmek istediklerini açıklamış. Daha sonra ise fikirlerini değiştirmişti.

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Kral III. Charles oğlu Prens Harry’e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth’in son anlarında yaşanmış

Ve ziyarete yalnızca Prens Harry gitmişti.

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Kral III. Charles oğlu Prens Harry’e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth’in son anlarında yaşanmış

Meghan Markle neden Balmoral'a gitmedi sorusu merak konusu olurken Kraliyet ailesinde bir gerilim yaşandığı ortaya çıktı.

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Kral III. Charles oğlu Prens Harry’e ültimatom vermiş: Karını buraya getirme! Kraliçe 2. Elizabeth’in son anlarında yaşanmış

O sıralarda henüz Cornwall Dükü olan Charles'ın oğlu Harry'e "Meghan'ı getirme" dediği ortaya çıktı.