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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali 4 Avrupa ülkesinden sonra ABD'de tespit edildi! Dünya şokta Dünya şokta! Danimarka'daki vizonlarda rastlanan korona virüsün mutasyon geçirmiş hali dört Avrupa ülkesinden sonra ABD'de de tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili açıklama yaparken İngiltere ise sınırlarını kapattı. İşte "Cluster-5 virüs" adlı virüs ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 07.11.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 19:10
Tüm dünya ABD başkanlık seçimlerine kilitlenirken, yüzyılın kabusu koronavirüs salgınından gelen yeni şok dalgaları kıtalararası paniğe yol açtı.
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Seçim sonucunun henüz netleşmediği ancak Demokrat aday Joe Biden'ın ipi göğüslemeye oldukça yakın olduğu ABD'de, son olarak Başkan Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un testi pozitif çıktı.
Vaka sayılarının 10 milyona yaklaştığı ABD'de, medya Meadows'un seçim günlerinde çok sayıda kişiyle temas halinde olduğunu bildiriyor.
ABD'de Perşembe ve Cuma günleri koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü 123 bin, Cuma günü ise 132 bin teşhis konuldu.
ABD'de Perşembe ve Cuma günleri koronavirüs vakaları tüm zamanların rekorunu kırdı. Perşembe günü 123 bin, Cuma günü ise 132 bin teşhis konuldu.