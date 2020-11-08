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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Hayalet şehir Fuzuli'ye hayat yeniden gelecek! Adını büyük Türk şairi Fuzuli'den alan ve 30 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli'ye hayat yeniden gelecek. Dağlık Karabağ'ın tamamen işgalden kurtarılmasının ardından bölgeye geri dönüşler başlayacak. Fuzuli şehrinin 30 yıllık yalnızlığı son bulacak. Giriş Tarihi: 08.11.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 08:04
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın organizasyonuyla SABAH'a açılan kadim şehir, henüz hayalet bir şehri andırıyor. Ermenistan'ın işgalinin ardından sivil yerleşime kapatılan şehirde büyük bir yıkım var. 30 yıllık yalnızlığın izlerini taşıyan şehirde bulunan binlerce ev bakımsızlık yüzünden yıkılmış.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bağ ve bahçeler bozulmuş. Şehir meydanı, kavşakların izleri silinmiş. Şehir merkezine inşa edilen Ermenistan ordusuna ait askeri binanın dışında tek bir yapı bile ayakta kalmamış. Tek bir canlının bile yaşamadığı şehirde ve köylerde bulunan mezarlıklar ise bakımsızlık yüzünden tahrip olmuş.
Dağlık Karabağ'ın tamamen işgalden kurtarılmasının ardından bölgeye geri dönüşler başlayacak. Fuzuli şehrinin 30 yıllık yalnızlığı son bulacak.
144 BİN KİŞİ YAŞIYORDU Azerbaycan ordusu adını Türk şairi Fuzuli'den alan şehri, geçen 17 Ekim'de özgürlüğüne kavuşturmuştu. İşgalden önce 144 bin Azerbaycanlının yaşadığı şehir bugün ıssız. Şehrin girişinde ilk dikkat çeken Ermenistan ordusunun yıllar boyunca yaptıkları tahkimat oldu.
Zırhlı araçların geçişini engellemek için şehrin etrafını çeviren Ermenistan güçleri, İran sınırına kadar uzanan devasa hendekler kazmış. Bölgede bulunan yüksekliklere ve stratejik noktalara beton nöbet kulübeleri ve siperler yapmış.