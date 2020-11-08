Hayalet şehir Fuzuli'ye hayat yeniden gelecek!

Bağ ve bahçeler bozulmuş. Şehir meydanı, kavşakların izleri silinmiş. Şehir merkezine inşa edilen Ermenistan ordusuna ait askeri binanın dışında tek bir yapı bile ayakta kalmamış. Tek bir canlının bile yaşamadığı şehirde ve köylerde bulunan mezarlıklar ise bakımsızlık yüzünden tahrip olmuş.