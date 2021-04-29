2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

ABD, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime bir kez daha dahil olarak Moskova'yı kızdırdı. Bölgedeki gerginliğe dahil olan Moldova da Rusya'yı tehdit ederken, dünya basını bölgeyi yakın takibe aldı. Yaşanan gerginliği ardından Ukrayna'nın sınıra S-300'leri göndermesi ise Rusya'ya bir tehdit daha oluşturdu.