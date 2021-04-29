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2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi
Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim ABD'nin yeniden devreye girmesiyle alevlendi. Ukrayna'ya destek olarak bölgeye asker göndermeye devam eden ABD ve Moldova, Moskova'yı tehdit etti. Yunan basını savaş çığırtkanlığı yaparken, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginliğin yeniden artacağı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:21
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