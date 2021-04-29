29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim ABD'nin yeniden devreye girmesiyle alevlendi. Ukrayna'ya destek olarak bölgeye asker göndermeye devam eden ABD ve Moldova, Moskova'yı tehdit etti. Yunan basını savaş çığırtkanlığı yaparken, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginliğin yeniden artacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:21
  • 1
  • 35
2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

ABD, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime bir kez daha dahil olarak Moskova'yı kızdırdı. Bölgedeki gerginliğe dahil olan Moldova da Rusya'yı tehdit ederken, dünya basını bölgeyi yakın takibe aldı. Yaşanan gerginliği ardından Ukrayna'nın sınıra S-300'leri göndermesi ise Rusya'ya bir tehdit daha oluşturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

ABD'nin Ukrayna'ya takviye birlik yolladığı ve Donetsk yakınlarında, Ukrayna'nın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi konuşlandırdığı ortaya çıktı.

  • 3
  • 35
2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

Donbass'ta askeri havacılık ve taktik füze sistemlerinin birkaç yıldır kullanılmamasına rağmen, Rus Avia.pro haber ajansı, S-300 uçaksavar füzesi sisteminin Donetsk yakınlarında konuşlandırıldığını bildirdi.

  • 4
  • 35
2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu hava savunma sistemlerinin çalışmasıyla ciddi zorluklar yaşıyor. Füzelerin eksikliğine ek olarak, sistemlerin çoğunun kendi radarı yok.

  • 5
  • 35
2 ülke Rusya'yı tehdit etti savaş çığlıkları yeniden alevlendi! S-300'ler sınıra getirildi

İzleme grubu tarafından sağlanan verilere göre, S-300 sistemi, kendini devlet ilan eden Donetsk'in başkentinden yaklaşık 97 kilometre uzaklıktaki Nikolskoye yerleşim bölgesinde konuşlandırıldı. Konuyla ilgili Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden henüz hiçbir açıklama yapılmadı.