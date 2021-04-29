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Haberler Galeri Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

Koronavirüsün vurduğu Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına gelirken ambulanslar da yetersiz kaldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıma yöntemleri ise dünyada büyük ses getirdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise 2 kardeşin ölen annelerini motosiklet ile krematoryuma taşımasıydı...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:29
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Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

Ülkede ambulansların yetersiz kalması sonrası yakınları vefat edenlerin sevdiklerinin cansız bedenlerini kendi imkanları ile taşımak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir annenin oğlunun cansız bedenini taşıdığı anlar dünya gündemine oturmuştu.

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Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

Bugün ülkeden benzer bir görüntü geldi. Annelerini kaybeden iki kardeşin onu krematoryuma götürdüğü anlara ait olan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İki kardeş annelerinin cansız bedenini motosiklette ortalarına almak zorunda kaldı.

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Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

POLİS 'ÇOK KALABALIKSINIZ' DİYE DURDURDU
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iki kardeş bu şekilde 15 kilometre yol katetmek zorunda kaldı. Polis iki kardeşi motosikletin kalabalık olduğu gerekçesi ile durdurdu ancak durumun anlaşılması üzerine iki kardeş trafik cezası almadan yollarına devam etti.

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Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

Ülke basınına konuşan acılı kardeşlerden birisi 'Bunu kimsenin görmesini istemezdim. Bu motosiklete her bindiğimde bu anı hatırlayacağım' dedi. Ancak ülkedeki tek sıkıntı ambulansların yetersiz kalması değil.