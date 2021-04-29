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Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...
Koronavirüsün vurduğu Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına gelirken ambulanslar da yetersiz kaldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıma yöntemleri ise dünyada büyük ses getirdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise 2 kardeşin ölen annelerini motosiklet ile krematoryuma taşımasıydı...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:14Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:29