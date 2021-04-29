Bu görüntüler dünyada büyük ses getirdi! İki kardeşin en acı yolculuğu: Ölen annelerini...

POLİS 'ÇOK KALABALIKSINIZ' DİYE DURDURDU

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iki kardeş bu şekilde 15 kilometre yol katetmek zorunda kaldı. Polis iki kardeşi motosikletin kalabalık olduğu gerekçesi ile durdurdu ancak durumun anlaşılması üzerine iki kardeş trafik cezası almadan yollarına devam etti.