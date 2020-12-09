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Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

Son dakika haberine göre; Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde halk sokak pazarlarını dolduruyor. Salgının başlangıç yeri olarak bilinen pazarda yüzlerce kişinin sebze, meyve ve balık alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Pazarlardaki kalabalık dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:25
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Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokak pazarları yeniden kuruldu.

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Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde duruldu.

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Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

VUHAN'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasalara işaret etmişti.

Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.

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Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMEDİLER

Küresel salgınının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından Vuhan'da bir sokak pazarında yerel atıştırmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı.

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Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

Satıcıların, pazarda balıkları satışa hazırladıkları alanda hijyen kurallarına dikkat etmemesi göze çarptı.