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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor Son dakika haberine göre; Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde halk sokak pazarlarını dolduruyor. Salgının başlangıç yeri olarak bilinen pazarda yüzlerce kişinin sebze, meyve ve balık alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Pazarlardaki kalabalık dikkat çekti. Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:25
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde sokak pazarları yeniden kuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salgının başlangıcında virüsün kaynağının birçok farklı hayvan türü olabileceği belirtilse de ağırlıklı olarak yarasalar üzerinde duruldu.
VUHAN'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER Koronavirüsün genetik kodunu inceleyen bilim insanları, hastalıkla ilgili Çin'deki yarasalara işaret etmişti.
Ekonomiden yaşama dünya düzenini neredeyse tüm yönleriyle altüst eden salgınla ilgili Vuhan'da endişelendiren manzaralar tekrar ortaya çıktı.
HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ETMEDİLER
Küresel salgınının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından Vuhan'da bir sokak pazarında yerel atıştırmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı.
Satıcıların, pazarda balıkları satışa hazırladıkları alanda hijyen kurallarına dikkat etmemesi göze çarptı.