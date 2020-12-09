Koronavirüsün çıktığı pazar tıklım tıklım! Çinliler rahat durmuyor

Son dakika haberine göre; Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde halk sokak pazarlarını dolduruyor. Salgının başlangıç yeri olarak bilinen pazarda yüzlerce kişinin sebze, meyve ve balık alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Pazarlardaki kalabalık dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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