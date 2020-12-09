10 yıl boyunca şifreyi çözmeye çalıştı! Hazine avında mutlu son: Milyon dolarlık servete kondu

Stuef yaptığı açıklamada "Benim adım Jack Stuef ve Forrest Fenn Hazinesi'nin bulucusuyum. Onu iki yıl aradım ve bu yılın 6 Haziran'ında, Wyoming'de bulduğum yerden, Forrest'in 10 yıl önce sakladığı yerden aldım. Artık hazine sandığına sahibim" dedi.