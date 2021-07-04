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Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

Koronavirüsle mücadelenin en başarılı ülkeleri arasında Türkiye de yer aldı. ABD merkezli Bloomberg 'en yaşanabilir ülkeler' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Koronavirüs salgını Avrupa'da bir çok ülkede hayatı kabusa çevirirken, Türkiye 'en yaşanabilir ülkeler' listesinde yer aladı.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 11:03
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Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

Koronavirüsle salgınında başarılı bir grafik çizen Türkiye'den ABD merkezli Bloomberg'in haberinde söz edildi. 'En yaşanabilir ülkeler' araştırmasının detaylarını açıklayan Bloomberg'in haberinde Türkiye'de kendine yer buldu.

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Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

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Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Haliyle dünyanın pek çok noktasında pandemi kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.

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Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

Bloomberg, kısıtlamaların yavaş yavaş hayatımızdan çıktığı bugünlerde ilginç bir araştırmaya imza attı. Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.

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Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

Aşılamanın nüfusa oranı, son bir aydaki ölüm oranı, son bir ayda her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı gibi veriler baz alınarak ülkelere genel bir puan verildi.