Koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye de en yaşanabilir ülkeler arasında

Koronavirüsle mücadelenin en başarılı ülkeleri arasında Türkiye de yer aldı. ABD merkezli Bloomberg 'en yaşanabilir ülkeler' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Koronavirüs salgını Avrupa'da bir çok ülkede hayatı kabusa çevirirken, Türkiye 'en yaşanabilir ülkeler' listesinde yer aladı.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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