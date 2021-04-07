Briket evlerde çocuk olmak: Yaşadıkları onca acıya rağmen gülmekten vazgeçmiyorlar

Bombalı saldırılarda evleri ile aile üyelerinin bir kısmını kaybeden, kendileri de yaralanan çocuklardan bazıları ise, savaşın izlerini yüzlerinde taşıyor. Halep ekmeği, zeytinyağı, domates ve salatalık ile hazırlanan sandviçlerle karınlarını doyuran çocukların en sevdiği yiyecekler ise yaşıtları gibi çikolata, bisküvi ve cips. Yardım kuruluşları tarafından gönderilen çikolataları kapışan çocuklar, okullarına kamyonet kasalarında gidiyor. Bazı çocuklar ise, dakikalarca yürüyerek okuluna ulaşmak zorunda kalıyor.