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Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi. Ayrıca Çin'de yapılan araştırma, koronavirüsün (Kovid - 19) SARS'tan bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsün, vücutta AIDS'e neden olan HIV ve Ebola gibi çok saldırgan hareket ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:07
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Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 872'ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824'e ulaştı.

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Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.

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Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

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Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong'da 95'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.

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Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.