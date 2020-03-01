Koronavirüsle ilgili şoke eden açıklama: Gözden bile...

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükseldi. Ayrıca Çin'de yapılan araştırma, koronavirüsün (Kovid - 19) SARS'tan bin kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar koronavirüsün, vücutta AIDS'e neden olan HIV ve Ebola gibi çok saldırgan hareket ettiğini açıkladı.