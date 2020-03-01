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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...

Renkli kültürü yanında dil, din ve etnik çeşitliliğiyle hafızalarda yer edinen Hindistan, son yıllarda egemen Hindu milliyetçiliği altında asırlarca korunan bu mozaik yapıdan hızla uzaklaşıyor. Başkentte radikal milliyetçi Hindu çetelerin "Müslüman avına" çıkarcasına bölgedeki Müslümanlara ve camilere saldırması sonucu 40 sivil yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 17:02
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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...

Geçen yıl mayıs seçimlerinde ikinci kez iktidara gelen Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), ideolojik olarak beslendiği Ulusal Gönüllüler Organizasyonunun (RSS) ülkeyi Hindu Rashtra (Hindu ulusu) haline dönüştürme hayalini perçinleyen adımlar atıyor.

Modi liderliğindeki BJP'nin, Hindistan'da Hinduların egemen olması gerektiğini ve ülkenin Hindulara ait olduğunu savunan "Hindutva" fikrine yönelik eğilimleri, ülkenin demokrasisini aşındırmayı sürdürüyor.

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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...

BJP'nin, din birliği lehine ülkedeki farklı sınıflar arasındaki çatışmaları besleyen söylemini ve eylemlerini tırmandırması, ülkede yaşayan 200 milyonun üzerinde Müslüman'ın adeta günah keçisi ilan edilmesine yol açtı.

HİNDU ÇETELER, YASA KARŞITLARINA SALDIRDI

Geçen yıl aralık ayında, değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan ve ülkenin hemen her bölgesine sıçrayan gösteriler pazar gününden bu yana başkent Yeni Delhi'de şiddetli bir hal aldı.

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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...

Geçen pazar günü, BJP'li siyasetçi Kapil Mishra'nın "olayları yatıştırması için polise ültimatom veriyorum" şeklindeki açıklamasının ardından aynı gün başkentin kuzeydoğu bölgelerinde radikal milliyetçi Hindu çetelerin yasa karşıtı gruplara yönelik saldırılarıyla başlayan olaylar, toplumsal ayaklanmaya dönüştü.

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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...

Delhi Polisi'nin olaylara müdahale de yetersiz kalması ve sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde olayların bizzat içerisinde olması ise Hindu çetelerin Müslümanları hedef alan eylemlerini adeta teşvik etti.

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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...

Başkentte radikal milliyetçi Hindu çetelerin "Müslüman avına" çıkarcasına bölgedeki Müslümanlara ve camilere saldırması sonucu pazar gününden bu yana bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin de aralarında bulunduğu 40 sivil yaşamını yitirdi.

Aralık ayının başından bu yana devam eden protestolarda hayatını yitiren sivillerin sayısı 67'ye yükseldi.