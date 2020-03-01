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Hindistan'da toplumsal harmoni Hindu milliyetçiliği ile terk ediliyor! Müslümanlara büyük zulüm...
Renkli kültürü yanında dil, din ve etnik çeşitliliğiyle hafızalarda yer edinen Hindistan, son yıllarda egemen Hindu milliyetçiliği altında asırlarca korunan bu mozaik yapıdan hızla uzaklaşıyor. Başkentte radikal milliyetçi Hindu çetelerin "Müslüman avına" çıkarcasına bölgedeki Müslümanlara ve camilere saldırması sonucu 40 sivil yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 01.03.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 17:02
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