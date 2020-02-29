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Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 924'e çıktı. Son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi, 427 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 85 bin 406 oldu. 39 bin 597 kişi ise iyileşti. Salgının en çok görüldüğü ikinci ülke olan İran'da ise 9 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı ise 593'e yükseldi. İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 14:08
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Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı.

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Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Söz konusu son can kayıplarının 45'i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin'de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.

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Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 924'e, Kovid-19 vakası sayısı da 79 bin 251'e çıktı.

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Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418'e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233'e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2'ye yükseldi.

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Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Çin ana karası dışında saptanan Kovid-19 vaka sayısı Hong Kong'da 94, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.