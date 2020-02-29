Koronavirüste son rakamlar ürkütücü! İran'da ölü sayısı 43'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 924'e çıktı. Son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi, 427 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 85 bin 406 oldu. 39 bin 597 kişi ise iyileşti. Salgının en çok görüldüğü ikinci ülke olan İran'da ise 9 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı ise 593'e yükseldi. İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.