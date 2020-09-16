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Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD, ardından orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. Felaketlerin bitmediği ABD, bu kez Sally kasırgası ile mücadele etmeye çalışıyor. ABD'nin güney eyaletleri Florida-Alabama hattını vuran Sally kasırgası, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlarla hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 21:22
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Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

ABD'nin güney eyaletleri Florida-Alabama hattını vuran Sally kasırgası, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlarla hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

Ulusal Hava Servisi yetkilileri, Sally kasırgasının, saatte 165 kilometreye varan fırtına ve şiddetli yağmurla Meksika Körfezi'ne sınırları bulunan eyaletlerde etkili olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

Florida eyaletine bağlı 320 bin nüfuslu Pensacola kentinde yağmur sularının sokaklarda 1 metreye varan birikintilere neden olduğunu belirten yetkililer, halka, telefonlarını açık tutarak aile üyeleri, yakınları ve acil müdahale ekipleriyle temasta kalmaları çağrısında bulundu.

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Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

"AŞIRI YAĞIŞ VE FIRTINALAR KABUS GİBİ"

ABD Ulusal Hava Servisinden David Eversole, kasırganın saatte 4-5 kilometre hızla hareket ettiğine dikkati çekerek, "Sally çok yavaş ilerliyor. Bu yüzden aşırı yağış ve güçlü fırtınalar kabus gibi bölgeyi sürekli vurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

Ulusal Kasırga Merkezinden Stacy Steward da kasırganın "körfez çevresinde can güvenliğini tehdit eden bir felaket" niteliğinde olduğunu bildirdi.