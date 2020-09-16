Koronavirüs ve yangınların ardından ABD bu kez Sally kasırgasının etkisinde

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD, ardından orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. Felaketlerin bitmediği ABD, bu kez Sally kasırgası ile mücadele etmeye çalışıyor. ABD'nin güney eyaletleri Florida-Alabama hattını vuran Sally kasırgası, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlarla hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 21:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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