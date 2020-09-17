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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! "Vaka sayıları kaygı verici..."
Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni Covid-19 açıklamasıyla bu kez gözler Avrupa'ya çevrildi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge yaptığı basın toplantısında Eylül ayında görülen vaka sayılarının Avrupa için çok kaygı verici olduğunu açıkladı. Ekim ve Kasım ayında yaşananbilecekler konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:56Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 16:19