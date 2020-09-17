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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! "Vaka sayıları kaygı verici..."

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni Covid-19 açıklamasıyla bu kez gözler Avrupa'ya çevrildi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge yaptığı basın toplantısında Eylül ayında görülen vaka sayılarının Avrupa için çok kaygı verici olduğunu açıkladı. Ekim ve Kasım ayında yaşananbilecekler konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 16:19
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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! Vaka sayıları kaygı verici...

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını 2019'un aralık ayından beri dünyanın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! Vaka sayıları kaygı verici...

Alınan tüm tedbirlere rağmen hemen tüm ülkelere yayılan koronavirüs salgını alınan tedbirlere rağmen yayılmayı, ülkeler üst üste artan vaka ve ölüm sayıları açıklamayı sürdürüyor.

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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! Vaka sayıları kaygı verici...

BU KEZ GÖZLER AVRUPA'YA ÇEVRİLDİ

Salgın konusunda dünyanın en yetkili kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni açıklamayla Covid-19 korkusunu büyüttü. Son açıklamayla bu kez gözler Avrupa'ya çevrildi.

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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! Vaka sayıları kaygı verici...

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün yaptığı basın toplantısında Eylül ayında görülen vaka sayılarının Avrupa için çok kaygı verici olduğunu açıkladı.

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DSÖ'den Avrupa için korkutan uyarı! Vaka sayıları kaygı verici...

Kluge, yaptığı açıklamada Avrupa bölgesindeki ülkelerde koronavirüs salgınında görülen bulaşma oranlarının alarm verilecek boyuta geldiğini açıkladı.