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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD'yi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'yi ardından kasırga felaketi vurdu. Adeta çilesi bitmeyen ABD, şimdide de orman yangınlarıyla uğraşıyor. Kaliforniya'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yangınlar 15 Ağustos'dan itibaren devam ederken, toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 01:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 01:21
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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD'yi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD'yi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Kaliforniya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 1,2 milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD'yi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.

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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD'yi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Eyaletin bazı bölgelerinde mevcut hava şartlarının yangının gelişmesine elverişli olmasından dolayı birçok okul ve parkın kullanıma kapatıldığı, evlerini kaybeden 10 binlerce kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle akraba veya arkadaşlarının yanına sığınmaktan çekindiği ifade edildi.

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Koronavirüs ve fırtınanın ardından ABD'yi yangın da vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Bölgenin itfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşme oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.