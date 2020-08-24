350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

Yalnızca 350 TL masraf yaparak kendi evini inşa eden kadın, sosyal medyanın diline dolandı. Yıllarca kira ödeyerek hayatını idame ettiren kişi, radikal bir karar alarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bu hareketiyle olumlu yanıtlar alan kadın, evin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede internet ortamında yayılan kareler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına kadar nüfus etti. İşte o ev...