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Haberler Galeri 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

Yalnızca 350 TL masraf yaparak kendi evini inşa eden kadın, sosyal medyanın diline dolandı. Yıllarca kira ödeyerek hayatını idame ettiren kişi, radikal bir karar alarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bu hareketiyle olumlu yanıtlar alan kadın, evin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede internet ortamında yayılan kareler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına kadar nüfus etti. İşte o ev...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 22:37
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350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

Bir kafeteryada çalışan ve üç çocuğu bulunan Michelle isimli bir kadın, kısa süre öncesine kadar 1.500 dolar kira ödüyordu.

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350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...
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350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya bu haberi konuşuyor...

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.