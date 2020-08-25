Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK



The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, corona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. Gates'e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV'le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.