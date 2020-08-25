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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...
Koronavirüsü tüm dünyaya yaydığı iddia edilen zengin iş insanı Bill Gates, insanlığın geleceği ile ilgili yine kritik açıklamalarda bulundu. Bill Gates, gelecekte insan ölümlerinin nedeni olarak koronavirüsü değil sağlık sistemi üzerinde oluşacak baskılardan dolayı olacağını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları Gates'in açıklamalarında sonra, ülkelerin sağlık hizmeti çökecek mi? sorusunu soruyor. İşte Bill Gates'in olay yaratan açıklamaları...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 14:17Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 14:19