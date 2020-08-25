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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

Koronavirüsü tüm dünyaya yaydığı iddia edilen zengin iş insanı Bill Gates, insanlığın geleceği ile ilgili yine kritik açıklamalarda bulundu. Bill Gates, gelecekte insan ölümlerinin nedeni olarak koronavirüsü değil sağlık sistemi üzerinde oluşacak baskılardan dolayı olacağını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları Gates'in açıklamalarında sonra, ülkelerin sağlık hizmeti çökecek mi? sorusunu soruyor. İşte Bill Gates'in olay yaratan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 14:19
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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'e coronavirüs pandemisi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Coronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamaları ile gindeme gelen Gates, The Economist'e yaptığı açıklamasında pandemi sona ermeden önce milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini ifade ederken ölümlerin çağunun nedeninin hastalığn kendisi olmayacağını ifade etti.

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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'e göre, pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, corona virüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak.

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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK

The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, corona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. Gates'e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV'le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.

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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

NTV'de yer alan habere göre; Microsoft'un kurucusu Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alıyor. Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.

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Bill Gates'ten olay yaratan açıklamalar: İnsanlık virüsten dolayı değil...

Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft'taki görevini bırakan Bill Gates, ABD'nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi: