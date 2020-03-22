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Koronavirüs vakasının (coronavirus) görülmedi tek yer belli oldu

Koronavirüs (coronavirus) vakasının görülmediği tek yer belli oldu. Yeni tip koronavirüs Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve son verilere göre 186 ülkede etkisini göstermişti. Dünya genelinde hızla yayılan ölümcül virüs bugüne kadar 300'den fazla kişiye bulaştı ve 12 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte koronavirüsün görülmediği tek yer...

Giriş Tarihi: 22.03.2020 04:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 04:28
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Koronavirüs vakasının coronavirus görülmedi tek yer belli oldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı.

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Koronavirüs vakasının coronavirus görülmedi tek yer belli oldu

Antarktika, küresel salgından etkilenmeyen tek kıta konumunda bulunuyor.

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Koronavirüs vakasının coronavirus görülmedi tek yer belli oldu

Avrupa Uzay Ajansı'nın Antarktika'da bulunan Concordia İstasyonu'nda araştırma görevlisi olan Stijn Thoolen, dünyadaki salgın haberlerini takip ettiklerini ve endişe duyduklarını söyledi.

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Koronavirüs vakasının coronavirus görülmedi tek yer belli oldu

Thoolen, ekibinde yer alan Fransız ve İtalyan bilim insanlarının ülkelerinden gelen haberler nedeni ile çok üzgün olduklarını kaydetti.

Thoolen, ailesine ve arkadaşlarına evde kalın uyarılarında bulundu.

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Koronavirüs vakasının coronavirus görülmedi tek yer belli oldu

Kaynak; İHA