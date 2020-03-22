Koronavirüs vakasının (coronavirus) görülmedi tek yer belli oldu

Koronavirüs (coronavirus) vakasının görülmediği tek yer belli oldu. Yeni tip koronavirüs Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve son verilere göre 186 ülkede etkisini göstermişti. Dünya genelinde hızla yayılan ölümcül virüs bugüne kadar 300'den fazla kişiye bulaştı ve 12 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte koronavirüsün görülmediği tek yer...

Giriş Tarihi: 22.03.2020 04:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 04:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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