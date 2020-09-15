Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

Vuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüste bugün ilk olarak bir aşı gelişmesi yaşandı. ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi. Bunun ardından DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan bir açıklama geldi. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, koronavirüsün dünya üzerinde yaşanacak son salgın olmadığını belirtti. Öte yandan Avrupa koronavirüste 2. dalga şokunu yaşarken, Hindistan'da da 25 meclis üyesinin virüse yakalandığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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