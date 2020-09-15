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Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

Vuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüste bugün ilk olarak bir aşı gelişmesi yaşandı. ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi. Bunun ardından DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan korkutan bir açıklama geldi. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, koronavirüsün dünya üzerinde yaşanacak son salgın olmadığını belirtti. Öte yandan Avrupa koronavirüste 2. dalga şokunu yaşarken, Hindistan'da da 25 meclis üyesinin virüse yakalandığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:11
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Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

SON RAKAMLAR
Dünyada 29 milyon 284 bin kişi koronavirüse yakalanırken 930 bin kişi hayatını kaybetti. 21 milyon 108 bin kişi ise tabucu edildi.

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Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

HİNDİSTAN MECLİS'İNDE KORKUNÇ TABLO
Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı.

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Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

Alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulması gerektiği açıklanmıştı.

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Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Kovid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor. Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

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Koronavirüs son olmayacak mı? DSÖ'den korkutan açıklama

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.