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Yunanistan'ın egemenliği tehlikede! Askeri üs haline getirdikleri adalar sonları olabilir
Yunanistan, Ege'de Fransa'nın da desteğiyle uluslararası yapılan anlaşmalar gereği silah ve askerden arındırılması gereken 25 adanın 18'ini askeri üs haline getirdi. Yunan tarafının bu eylemi, sonunu getirebilir. Hukukçulara göre Yunanistan, askerden arındırılması gereken adaları boşaltmazsa egemenliği tanınmayacak.
Giriş Tarihi: 15.09.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 08:32
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