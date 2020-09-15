Yunanistan'ın egemenliği tehlikede! Askeri üs haline getirdikleri adalar sonları olabilir

SÖZLEŞMELER BAŞKA DİYOR

Gayriaskerî statüsündeki adaların silahlandırılmasının hem Lozan, hem Paris anlaşması hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan uluslararası ilişkiler uzmanları, Yunanistan'nın buraları silahtan ve askerden arındırmaması hâlinde, egemenliğinin tanınmayacağına işaret ediyor. Adaların Yunanistan'a gayriaskerî statüdeki kalması şartıyla verildiğine dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'nin bu çerçevede öncelikle Yunanistan'a nota vererek Türkiye'nin adaların egemenliğini tanımayacağını vurgulaması, sorunu BM'ye taşıması ve NATO'da tartışmaya açması gerektiğine dikkat çekiyor. Ankara'nın ayrıca bu hamleler karşısında KKTC'de askerî varlığını artırabileceği ve burada deniz ve hava üssü kurabileceği ifade ediliyor. Yine, Ege'de egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada ve adacık olduğuna ve bunların da BM nezdinde kayda geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.