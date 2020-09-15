Paniğe kapıldılar! Yunan medyasında 'Türk SİHA'sı endişesi: Türkiye’nin ulaştığı güç...

Son dönemde Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege'deki adımlarını yakından talip eden Atina yönetimi bu süreci kimi zaman Avrupa Birliği kimi zaman Fransa desteği ile aşmaya çalışsa da özellikle askeri imkan ve kabiliyetler noktasında hissettiği eksiklik Yunan medyasına da sıklıkla yansıyor.