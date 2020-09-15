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Paniğe kapıldılar! Yunan medyasında 'Türk SİHA'sı endişesi: Türkiye’nin ulaştığı güç...
Ege ve Akdeniz'de yükselen tansiyon Atina'yı endişelendirmeye devam ediyor. Ankara'nın adımlarını yakından izleyen Yunan kamuoyunda Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının imkan ve kabiliyetleri en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:16Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:19