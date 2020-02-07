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Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Çin'i Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası kent karantina altına alındı. Birçok firma Çin'den ayrılırken, çok sayıda havayolu şirketi de ülkeye sefer düzenlemeyi bıraktı. Dünya koronavirüs salgınına çözüm ararken, Çin'deki ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bugün koronavirüsünden 73 kişi ölürken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 637'ye yükseldi. Koronavirüs salgını bilim dünyasını seferber ederken, her açıklama dünyanın genelinde büyük yankı uyandırıyor. Konu ile ilgili son açıklama olayın merke üssünden, Çin'den geldi. Güney Çin Ziraat Ünivertesi'nden yapılan açıklamada, Pangolin türü hayvanın koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalinden bahsedildi. Bu açıklama gözleri Pangolin türüne çevirdi. Pangolin sıklıkla duyulan hayvanlar arasında yer almıyor. Hatta nesl tükenen hayvanlar arasında bulunuyor. Nesli tükenmeye başlayan Pangolin dünyanın en fazla ticareti yapılan hayvanı! Hiçbir bilimsel ispatı olmamasına rağmen Pangolin'in bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyor ve ilaç üretiminde kullanılıyor. Çin ve Vietnam'da esaret altında zorla üremeye zorlanan Pangolinler'in yaşadığı bölgeleri, beslenme şekillerini ve Çin'in ticaretindeki yerini sizler için hazırladık. İşte Pangolinler ile ilgili en özel bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 14:00
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Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

Pangolinler uzun yıllardır yaşayan bir canlı türü olmasına rağmen birçok insan tarafından bilinmiyordu. Ta ki, Çin'deki koronavirüsü ile ilişkilendirilene kadar... Koronavirüs salgınına çözüm bulunamazken her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Sadece bugün 73 kişi hayatını kaybetti. Toplamda ölen kişi sayısı 637'ye ulaştı. Milyonların yaşadığı Wuhan kenti günlerdir karantina altında. Avrupa, Asya, Amerika, tüm kıtalar ve ülkeler teyakkuz halinde. Çin'den çekilen firmaların sayısı her geçen gün artarken, seyahat yasakları da art arda geliyor. Bilim insanları gün geçtikçe çalışmalar yapsa da henüz bir çözüm bulunabilimiş gibi görünmüyor. Ancak Çin'den ve bilim adamlarından gelen her açıklama dünyada büyük yankı uyandırıyor. Reuters'in bugün aktardığı bilgiye göre Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden bir bilimsel açıklama geldi. Üniversite yaptığı araştırma sonucunda ismini çok da duymadığımız Pangolinler ile koronavirüs salgınının bağlantısı olduğunu duyurdu! Yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor" dedi. Bilim adamları Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olduğu görüşünde... Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Pangolinler ile ilgili hiç bilinmeyen detayları sizler için hazırladık. Bilim adamlarını haklı çıkaracak çok önemli tespitler yıllar önce yapılmış durumda. İşte Çin'in nesli tükenen Pangolinleri üremeye zorlaması ve ilaç sanayisinde kullanışının hikayesi...

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Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

PANGOLİNLER NASIL HAYVANLARDIR?

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.

Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

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Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

PANGOLİNLER NEREDE YAŞARLAR?

Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimali en çok da bu sorunun yanıtını aratıyor. Pangolinler Türkiye'de yaşayacak türde hayvanlar arasında bulunmuyor. Pangolinler Uzakdoğu ve Orta Asya'da yaşıyorlar. Pangolinler Çin, Sunda, Hindistan ve Filipinler'de görülüyor. Buna rağmen son birkaç yıldır Çin'de hiç pangolin görülmemiştir. Dev siyah karınlı pangolin ve beyaz karınlı pangolin Afrika'da yaşar.

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Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

GÜNDE 200 BÖCEK YERLER

Pangolinler karıncayiyenler ile yakın akraba olmasa da, karıncalar ve termitleri yerler. Bu gece avlanan böcekçiller (insectivores) her gün 140 ila 200 gram böcek tüketir. Pangolinler dişlerden yoksundur, bu yüzden avını sindirmek için küçük taşları yutarlar. Koku duyularını kullanarak avlanır ancak beslenirken burunlarını ve kulaklarını tıkar, gözlerini kapatırlar. Toprağı kazmak ve ava ulaşmak için güçlü pençelerini ve bitki örtüsünü kullanırlar. Yapışkan tükürükle kaplanmış uzun dilleri ile avlarını yakalarlar.

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Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

PANGOLİNLER YALNIZ HAYVANLARDIR

Çiftleşme dışında, pangolinler yalnız canlılardır. Erkekler anal bezlerden, idrardan ve dışkıdan gelen kokuları kullanarak bölgelerini işaretler. Dişiler yaz veya sonbaharda eş bulmak için kokuların izini sürerler. Erkekler dişi için yarışırlar. Bunun için kuyruklarını kullanarak dövüşürler. Çiftleşmeden sonra dişi doğum yapmak ve yavrularını büyütmek için bir yuva arar veya kazar.