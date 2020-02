Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...

Pangolinler uzun yıllardır yaşayan bir canlı türü olmasına rağmen birçok insan tarafından bilinmiyordu. Ta ki, Çin'deki koronavirüsü ile ilişkilendirilene kadar... Koronavirüs salgınına çözüm bulunamazken her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Sadece bugün 73 kişi hayatını kaybetti. Toplamda ölen kişi sayısı 637'ye ulaştı. Milyonların yaşadığı Wuhan kenti günlerdir karantina altında. Avrupa, Asya, Amerika, tüm kıtalar ve ülkeler teyakkuz halinde. Çin'den çekilen firmaların sayısı her geçen gün artarken, seyahat yasakları da art arda geliyor. Bilim insanları gün geçtikçe çalışmalar yapsa da henüz bir çözüm bulunabilimiş gibi görünmüyor. Ancak Çin'den ve bilim adamlarından gelen her açıklama dünyada büyük yankı uyandırıyor. Reuters'in bugün aktardığı bilgiye göre Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden bir bilimsel açıklama geldi. Üniversite yaptığı araştırma sonucunda ismini çok da duymadığımız Pangolinler ile koronavirüs salgınının bağlantısı olduğunu duyurdu! Yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor" dedi. Bilim adamları Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olduğu görüşünde... Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Pangolinler ile ilgili hiç bilinmeyen detayları sizler için hazırladık. Bilim adamlarını haklı çıkaracak çok önemli tespitler yıllar önce yapılmış durumda. İşte Çin'in nesli tükenen Pangolinleri üremeye zorlaması ve ilaç sanayisinde kullanışının hikayesi...