Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler...
Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Çin'i Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası kent karantina altına alındı. Birçok firma Çin'den ayrılırken, çok sayıda havayolu şirketi de ülkeye sefer düzenlemeyi bıraktı. Dünya koronavirüs salgınına çözüm ararken, Çin'deki ölü sayısı her geçen gün artıyor. Bugün koronavirüsünden 73 kişi ölürken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 637'ye yükseldi. Koronavirüs salgını bilim dünyasını seferber ederken, her açıklama dünyanın genelinde büyük yankı uyandırıyor. Konu ile ilgili son açıklama olayın merke üssünden, Çin'den geldi. Güney Çin Ziraat Ünivertesi'nden yapılan açıklamada, Pangolin türü hayvanın koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimalinden bahsedildi. Bu açıklama gözleri Pangolin türüne çevirdi. Pangolin sıklıkla duyulan hayvanlar arasında yer almıyor. Hatta nesl tükenen hayvanlar arasında bulunuyor. Nesli tükenmeye başlayan Pangolin dünyanın en fazla ticareti yapılan hayvanı! Hiçbir bilimsel ispatı olmamasına rağmen Pangolin'in bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyor ve ilaç üretiminde kullanılıyor. Çin ve Vietnam'da esaret altında zorla üremeye zorlanan Pangolinler'in yaşadığı bölgeleri, beslenme şekillerini ve Çin'in ticaretindeki yerini sizler için hazırladık. İşte Pangolinler ile ilgili en özel bilgiler...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 13:49Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 14:00