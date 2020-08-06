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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren potansiyel yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımını yapacak olan İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurdu. İşte Oxford/AstraZenaca'nın deneysel corona virüs aşısı hakkında bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:59
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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 710 bini aşarken küresel ilaç firmaları Covid-19'a karşı aşı yarışında kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan birini geliştiren İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Çin ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.

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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

Oxford Üniversitesi ile ortak aşı geliştiren AstraZeneca, bugün yaptığı açıklamada Shenzhen Kangtai Biological Products'ın, geliştirdikleri potansiyel corona virüs aşısının üretimini Çin anakarasında gerçekleştireceğini belirtti.

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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

ÇİN'DE YILDA 100 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK
NTV'nin haberine göre, Anlaşma kapsamında, Çin'de pazar talebini karşılamak için Shenzhen Kangtai, AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.

Bununla birlikte, AstraZeneca'nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.

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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

26 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Covid-19'a karşı geliştirilen 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 26 aşı adayı ise insan deneyleri aşamasında yer alıyor. Şu ana kadar hçbir aşı onaylanmamış olsa da, DSÖ şu an üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiren Oxford/AstraZeneca aşısının en umut verenlerden birini olduğunu açıklamıştı.

AstraZeneca'nın corona virüs aşıyla ilgili bilinmesi gerekenler;

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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

TİP
- AZD1222 ya da CHAdOx1 adı verilen aşı Oxford Üniversitesi tarafından viral vektör aşısı olarak geliştirildi.

-AstraZeneca tarafından 20 Nisan'da lisanslandı.

- Aşı adayı corona virüse karşı bağışıklık oluşturmak amacıyla soğuk algınlığı virüslerinin zayıflatılmış bir versiyonunu kullanıyor.