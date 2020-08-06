Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı

ÇİN'DE YILDA 100 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK

NTV'nin haberine göre, Anlaşma kapsamında, Çin'de pazar talebini karşılamak için Shenzhen Kangtai, AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.

Bununla birlikte, AstraZeneca'nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.