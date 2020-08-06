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Koronavirüs aşısında ilk imzalar atıldı: İşte fiyatı
Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren potansiyel yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımını yapacak olan İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurdu. İşte Oxford/AstraZenaca'nın deneysel corona virüs aşısı hakkında bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:59
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