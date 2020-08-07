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Bilim insanlarından flaş koronavirüs aşısı açıklaması: İki kişiden birinde işe yaramayabilir
Bilim insanları önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtladı. Araştırmacılar, corona virüs aşısı hazır olduğunda da benzer bir olayın gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu durum nüfusunun yüzde 42'si obez olan ABD'de aşının corona virüsü durduramayacağı endişesi yaratıyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 17:45Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 17:54