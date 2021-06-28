28 Haziran 2021, Pazartesi
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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD, Suriye ve Irak sınırları içinde bulunan iki bölgeye hava operasyonu düzenledi. Uluslararası haber ajansları 01.52'de dünyaya 'son dakika' koduyla duyurduğu F-15 ve F-16 jetlerinin katıldığı operasyonda bombalar yağdı. Bu gelişme bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte dünyayı sarsan olayın detayları...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:08
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