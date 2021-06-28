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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme

ABD, Suriye ve Irak sınırları içinde bulunan iki bölgeye hava operasyonu düzenledi. Uluslararası haber ajansları 01.52'de dünyaya 'son dakika' koduyla duyurduğu F-15 ve F-16 jetlerinin katıldığı operasyonda bombalar yağdı. Bu gelişme bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte dünyayı sarsan olayın detayları...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 10:08
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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
Irak'taki ABD askerleri ve tesislerini hedef alan drone saldırılarının ardından savaş uçakları havalandı, Amerika son yılların en büyük bombardımanlarından birine imza attı.
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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD ordusu, Irak ve Suriye'deki İran destekli milislerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildiriyor. Yazılı açıklamaya göre, jetlerin imha ettiği yerlerden ikisi Suriye, biri Irak sınırları içerisinde.
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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
Operasyonel ve silah depolama tesislerinin hedef alındığı saldırıların emrini, bizzat Başkan Joe Biden verdi. Uluslararası haber ajanslarının 01.52'de 'son dakika' koduyla duyurduğu operasyon, Biden'ın göreve gelişinden bu yana ikinci saldırı niteliğini taşıyor.
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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
F-15 ve F-16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırının hedefindeki tesisleri, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Sayyid El Şuheda gruplarının da bulunduğu İran destekli milisler kullanıyordu.
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ABD iki ülkeyi vurdu! Dünyayı sarsan gelişme
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "Bu saldırıların da göstermiş olduğu gibi, Başkan Biden ABD personelinin korunması için harekete geçeceği konusunda nettir" açıklamasını yaptı.