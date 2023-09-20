Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" mitingi için aileler bir araya geldi

Küresel kaynakların fonlamasıyla aile ve insanlığın katili LGBT terörü Batı ülkelerinde pazara çıkarken özellikle Amerika kıtasında sınır tanımaz hale geldi. Son zamanlarda çocukların hedef alındığı sapkın zihniyet ABD'de okullara da sokuldu. Geçtiğimiz hafta LGBT terörüne ABD hükümeti de destek vermiş çocukların cinsiyet değiştirmelerine izin vermeyen ailelerden velayetleri alınacağını açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 23:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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