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Haberler Galeri Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" mitingi için aileler bir araya geldi

Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! "Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş" mitingi için aileler bir araya geldi

Küresel kaynakların fonlamasıyla aile ve insanlığın katili LGBT terörü Batı ülkelerinde pazara çıkarken özellikle Amerika kıtasında sınır tanımaz hale geldi. Son zamanlarda çocukların hedef alındığı sapkın zihniyet ABD'de okullara da sokuldu. Geçtiğimiz hafta LGBT terörüne ABD hükümeti de destek vermiş çocukların cinsiyet değiştirmelerine izin vermeyen ailelerden velayetleri alınacağını açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 23:21
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Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş mitingi için aileler bir araya geldi

Binlerce kişi okullarda cinsiyet kimliğine ilişkin öğretim politikalarına karşı ülke çapında protesto yürütmek için bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş mitingi için aileler bir araya geldi

Kanada tarafından sapkın LGBT faaliyetlerinin okullarda çocuklara özendirilmesi aileler tarafından öfkeyle karşılanmış bu noktada yüzlerce aile "çocuklarımızı rahat bırakın" sloganıyla sokaklara akın etmişti.

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Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş mitingi için aileler bir araya geldi

Sapkınlığın ardı arkası kesilmezken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini savunmuştu.

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Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş mitingi için aileler bir araya geldi

HADDİ AŞAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

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Kanada’da LGBT terörüne karşı büyük direniş! Çocuklar için 1 Milyon Yürüyüş mitingi için aileler bir araya geldi

Ülke yangın yeriyken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini savunmuştu.