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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar! İnsanlar araçlarını olduğu yerde bırakıp kaçıştı…

Uruguay'da dev arı sürüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Aniden etrafı saran arılar çevredekilere zor anlar yaşattı. İnsanlar araçlarını bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şehir merkezinin sokakları girişe kapatılırken çok sayıda kişi yaralandı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 12:24
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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar! İnsanlar araçlarını olduğu yerde bırakıp kaçıştı…

Uruguay'da ortalık bir anda karıştı. Etrafı saran dev arı sürüsü korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 40 kişi hastanelik oldu.

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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar! İnsanlar araçlarını olduğu yerde bırakıp kaçıştı…

Uruguay'ın en kalabalık 9. şehri olan Melo'nun merkezinde arıların hareket halindeki araçların açık camından içeri girmesi ile insanlar dehşete kapıldı. İnsanlar araçlarını sokak ortasında bırakarak kaçmaya başladı.

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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar! İnsanlar araçlarını olduğu yerde bırakıp kaçıştı…

YOLLAR KAPATILDI

Olayın ardından bölgeye uzman ekip gönderildi. Tehlikeli bölgeye kimsenin yaklaşmaması için şehir merkezine giden yollar kapatıldı.

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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar! İnsanlar araçlarını olduğu yerde bırakıp kaçıştı…

Çok sayıda kişi arı sokması nedeniyle hastanelik oldu. Yaralılardan birisi yerel basına yaptığı açıklamada; "Oğlum deli gibi koştu ama yine de yaklaşık 15 kez sokuldu." ifadelerini kullandı.

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Sürü halinde ortaya çıkıp saldırdılar! İnsanlar araçlarını olduğu yerde bırakıp kaçıştı…

Sürücülerin ve yayaların panik olmasına neden olan olayın arkasında bir evde izinsiz olarak tutulan arı kovanları olduğu ileri sürüldü.