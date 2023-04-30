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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi Batı'yı panikletti! Rakiplere korku veren hırçın bir performans
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için İzmir'de gerçekleştirdiği mitinge tarihi bir katılım oldu. Başkan Erdoğan'ın İzmir'deki vatandaşlara seslenişi yurt dışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC hazırladığı analiz haberinde; mitinge güçlü bir katılım olduğunu yazarken, Başkan Erdoğan'ın dakikalar boyunca yine güçlü bir ses tonuyla konuştuğuna vurgu yaparak, muhalefeti endişelendiren ve destekçilerine güven veren bir performans ortaya koyduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:38Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 10:38