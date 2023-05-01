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Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Bilim insanları, Dünya'yı derinden etkileyebilecek Güneş fırtınaları hakkında uyarılarda bulunuyor. Güneş'in, solar maksimuma doğru ilerlemesi Dünya'yı haftalarca karanlığa gömebilir. Uzmanlar, Güneş fırtınasından daha kötüsünün de olabileceğini ortaya çıkaran bir uzay hava olayı yakaladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:34
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Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Son zamanlarda art artda yaşanan Güneş fırtınaları nedeniyle biliyoruz ki, Güneş solar maksimuma doğru ilerliyor. Güneş'te meydana gelen bu fırtınaların Dünya'yı haftalarca süren bir karanlığa sürükleme ihtimali var. Ancak bundan daha kötüsü ile de karşılaşabilirdik. Bilim insanları ikili yıldız sistemi V1355 Orionis'te atmosferi dahi etkileyebilecek, dünyalardaki tüm yaşamı yok edebilecek büyüklükte bir süper patlamayı yakaladı.

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Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Güneş'ten gelen patlamalar genellikle Dünya'da jeomanyetik fırtınaları başlatır. En kötü durumlarda bu fırtınalar; teknolojiyi etkileyebilir, iletişimi bozabilir, elektrik şebekelerini kapatabilir ve uydulara zarar verebilir.

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Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Ancak bundan daha kötüsü de olabilirdi. V1355 Orionis'tekiler gibi patlamalar olsaydı, atmosferin değişmesi bile söz konusuydu.

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Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Güneş'tekinden on kat daha büyük bir süper patlamayı yakalayan uzmanlar, önemli bir detaya dikkat çekti.

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Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Eğer yeterince güçlü bir yıldız patlaması meydana gelirse bu tüm yaşamı yok edebilir.