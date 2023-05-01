01 Mayıs 2023, Pazartesi
Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir
Bilim insanları, Dünya'yı derinden etkileyebilecek Güneş fırtınaları hakkında uyarılarda bulunuyor. Güneş'in, solar maksimuma doğru ilerlemesi Dünya'yı haftalarca karanlığa gömebilir. Uzmanlar, Güneş fırtınasından daha kötüsünün de olabileceğini ortaya çıkaran bir uzay hava olayı yakaladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:34
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