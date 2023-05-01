Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü: Dünyayı karanlığa gömebilir

Son zamanlarda art artda yaşanan Güneş fırtınaları nedeniyle biliyoruz ki, Güneş solar maksimuma doğru ilerliyor. Güneş'te meydana gelen bu fırtınaların Dünya'yı haftalarca süren bir karanlığa sürükleme ihtimali var. Ancak bundan daha kötüsü ile de karşılaşabilirdik. Bilim insanları ikili yıldız sistemi V1355 Orionis'te atmosferi dahi etkileyebilecek, dünyalardaki tüm yaşamı yok edebilecek büyüklükte bir süper patlamayı yakaladı.