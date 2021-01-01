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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kimse ne olduğunu anlamadı! Aile yemeğinde dehşeti yaşadı Kimse ne olduğunu anlamadı! Aile yemeğinde dehşeti yaşadı Avusturya'da kan dondurucu bir cinayet yaşandı. Değişim öğrencisi Aguilar, sıradan bir Noel aile yemeğine gittiğinde başına geleceklerden habersizdi. Bir anda patlak veren olayı kimse başta anlayamadı. Giriş Tarihi: 01.01.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 08:32
Noel'i kutlamak için sade bir aile yemeğine gittiğinde, Aguilar aklının ucundan bile geçmeyecek korkunç bir olayla karşı karşıya kalacağını bilemezdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
25 yaşındaki Eny Aguilar kız kardeşi, kız kardeşinin kocası ve kızıyla birlikte Avusturya'nın Leonding köyünde değişim öğrencisi olarak kalıyordu.
İki kız kardeş, katil olduğu düşünülen şüphelinin ikinci derece kuzenleriydi ve üçü de aslen Honduras'lı.
Aile, Noel ve Yeni Yıl tatili için ziyarete davet edilmişti ve katil neredeyse ikinci kuzeni Eny'ye gelir gelmez aşık olmuştu.
29 yaşındaki şüpheli, yerel gizlilik yasaları nedeniyle adı Gabrielle N. olarak teşhis edildi.