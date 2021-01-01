Kimse ne olduğunu anlamadı! Aile yemeğinde dehşeti yaşadı

Avusturya'da kan dondurucu bir cinayet yaşandı. Değişim öğrencisi Aguilar, sıradan bir Noel aile yemeğine gittiğinde başına geleceklerden habersizdi. Bir anda patlak veren olayı kimse başta anlayamadı.

Giriş Tarihi: 01.01.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 08:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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