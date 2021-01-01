Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mektup yolladı! Dünyayı şaşkına çeviren hareket

Yaptıkları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Kuzey Kore lider Kim Jong-un, yeni yıl için bir mektup paylaştı. Tüm Kuzey Korelilere yılbaşı mektubu gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ifadeleri herkesi şaşkına çevirdi.