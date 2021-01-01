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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mektup yolladı! Dünyayı şaşkına çeviren hareket Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mektup yolladı! Dünyayı şaşkına çeviren hareket
Yaptıkları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Kuzey Kore lider Kim Jong-un, yeni yıl için bir mektup paylaştı. Tüm Kuzey Korelilere yılbaşı mektubu gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ifadeleri herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 01.01.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 08:54
Kim Jong-'un yeni adımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sansasyonel hareketleri ile tanınan Kuzey Kore lideri Kim, tüm Kuzey Korelilere mektup gönderdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Kore Devlet Ajansı (KCNA) tarafından verilen bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl sebebiyle Kuzey Korelilere mektup gönderdi.
Mektupta,
"Yeni yılda da halkımızın ideallerinin ve arzularının gerçekleşeceği yeni çağı daha erken yaşatmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Geçmiş yılların aksine yeni yıl konuşması yerine tüm vatandaşlarına mektup gönderen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un babasının ve büyük babasının mezarını ziyaret ettiği açıklandı.
Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke teknolojiye yenik düştü.