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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kim Jong-un generalini piranalara mı yedirdi! Tüyler ürperten iddialar Kim Jong-un generalini piranalara mı yedirdi! Tüyler ürperten iddialar
Kuzey Kore'nin sansasyonel lideri Kim Jong-un yine hakkındaki iddialarla gündem oldu. Kim Jong-un'un kendisini devirmeye yönelik darbe hazırlığı içinde olduğu iddia edildiği generalini piranalara yedirdiği iddia edildi.Kim Jong-un hakkındaki kimsenin bilmediği detaylar dünyayı salladı.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 00:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 00:42
Kuzey Kore'nin dikkat çeken lieri Kim Jong-un gündem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda ABD ve ezeli düşmanı Güney Kore ile yakınlaşma süreci içerisine giren Kuzey Kore lideri kamuoyuna pozitif mesajlar vermeye devam ediyor. Öte yandan ortaya atılan son dakika iddiası ise herkesi şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ordunun içerisinde bulunan generalin kendisini devirmeye yönelik bir darbe girişiminde olduğunu öğrenen Kim Jong'un generali Ryongsong'u konutuna davet ettiği öğrenildi. Kuzey Kore lideri generali kendi konutunda korkunç bir şekilde infaz etti.
Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi.
Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon alev makinesiyle yakılarak öldürülmüştü.