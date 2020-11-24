First Lady Mihriban Aliyeva görüntüleri paylaştı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

30 yıl önce 50 bin insanın yaşadığı Ağdam'da bugün bir tane dikili bina yok, kent Batılı gazetecilerin daha önce tarif ettiği gibi: Kafkasya'nın Hiroşiması. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Cebrail ve Fuzuli gibi şehirlerde de benzer bir var.