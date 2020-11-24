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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri First Lady Mihriban Aliyeva görüntüleri paylaştı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı First Lady Mihriban Aliyeva görüntüleri paylaştı! Dikkat çeken detay ortaya çıktı Rusya'nın gözlem noktalarını kurduğu bölgede çatışmalardan kaçan Ermeniler evlerine dönüyor ancak 30 yıl önce işgalden kaçan Azerbaycanlıların gidecek bir evleri yok. Rusya lideri Vladimir Putin, 10 Kasım anlaşmasının perde arkasını anlattı, Fransa lideri Macron ise Ermenistan'a gözden kaçmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ise Savunma Bakanlığı'nın önünde toplanan ailelerin isteği, gizlenen sırrı görünür hale getirdi. Azerbaycan First Lady'si Mehriban Aliyeva da sosyal medyadan İlham Aliyev'le Ağdam ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 11:29
Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ererken, günlerdir gizlenen sır ilk kez başkent Erivan'da görünür hale geldi.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Azerbaycanlıların gözünün çeyrek asır önce geride bıraktıkları evlerinde olduğunu bildiriyor. 1990'lardaki savaşta yaklaşık 600 bin Azerbaycanlının işgalci Ermenilerden kaçmak zorunda kaldığını aktaran AP, şimdi ise binlerce insanın yurtlarına dönme heyecanı taşıdığını belirtiyor.
Ancak AP'ye göre, ciddi bir sorun var. Ajans, Ermenistan'ın 10 Kasım anlaşması gereği ilk çekildiği yer olan Ağdam'ı örnek gösteriyor.
30 yıl önce 50 bin insanın yaşadığı Ağdam'da bugün bir tane dikili bina yok, kent Batılı gazetecilerin daha önce tarif ettiği gibi: Kafkasya'nın Hiroşiması. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Cebrail ve Fuzuli gibi şehirlerde de benzer bir var.
Bugün 62 yaşında olan Adil Şerifov, 1992 yılında Cebrail'in işgalinden kaçarak kaçarak Bakü'ye yerleşti. Cebrail'den zafer haberi gelmesiyle evinin tamamen yok edildiğini öğrendi, AP'ye "Daha büyük bir ev inşa edeceğim" diyor.