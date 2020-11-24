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Aliyev yaptığı hareket ile gönülleri fethetti: Ermenistan'ın yaptıkları sonrasında adeta ders verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Ağdam şehrine geldi. Aliyeva'nın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şimdi işgalden kurtarılan topraklarımıza geçiyoruz. İstikametimiz Ağdam şehri. İşgal altındaki Ağdam kentini ve bölgesini bir mermi bile atmadan geri aldık. Düşmanı savaş alanında mağlup ederek, Ağdam'ı terk etmeye mecbur bıraktık" dedi. Yol boyunca sağlam tek bir binanın bile olmamasına dikkat çeken Aliyev, "Evlerimizi, köylerimizi yıkarak topraklarımızı kullanmışlar. Onlar işledikleri bütün askeri suçların hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 00:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 00:07
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Aliyev yaptığı hareket ile gönülleri fethetti: Ermenistan'ın yaptıkları sonrasında adeta ders verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti.

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Aliyev yaptığı hareket ile gönülleri fethetti: Ermenistan'ın yaptıkları sonrasında adeta ders verdi

Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü:

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Aliyev yaptığı hareket ile gönülleri fethetti: Ermenistan'ın yaptıkları sonrasında adeta ders verdi

İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söyledi.

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Aliyev yaptığı hareket ile gönülleri fethetti: Ermenistan'ın yaptıkları sonrasında adeta ders verdi

Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor.

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Aliyev yaptığı hareket ile gönülleri fethetti: Ermenistan'ın yaptıkları sonrasında adeta ders verdi

İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor.