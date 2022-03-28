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Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore'den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine devam ediyor. Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim'in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi. Pyongyang'ın son hamlesine başta Japonya, Güney Kore ve ABD'den sert tepki gelirken, Kuzey Kore'nin yeni geliştirdiği füze ile ABD'yi vurabileceğine dair iddialar ise küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:48
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Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore’den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...

Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi.

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Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore’den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini" ifade etti.

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Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore’den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...

Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz" diyen Kim'in, ayrıca yeni füzenin ABD'nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı.

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Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore’den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...

Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim'in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi.

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Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore’den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...

KUZEY KORE GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.