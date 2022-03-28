28 Mart 2022, Pazartesi
Balistik füzeler deneyen Kuzey Kore'den dünyaya tehdit: Caydırıcı saldırı yetenekleri...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine devam ediyor. Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim'in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi. Pyongyang'ın son hamlesine başta Japonya, Güney Kore ve ABD'den sert tepki gelirken, Kuzey Kore'nin yeni geliştirdiği füze ile ABD'yi vurabileceğine dair iddialar ise küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı.
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:48
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