Kazıklı Voyvoda’nın mektubunun sırrı gözyaşlarında gizli! Osmanlıya başkaldırdı, parçalanarak Fatih Sultan Mehmet’e götürüldü!

Uzmanlara göre Vlad Tepeş'in tarih boyunca eşi benzeri görülmemiş acımasızlığı ve vahşeti, genetik bir bozukluğun sonucu olabilir. Virginia Üniversitesi'nde profesör olan Stanley Stepanic, araştırmaya kuşkulu yaklaşsa da, Vlad Tepeş'in kanlı gözyaşlarına dair herhangi bir kesin kanıtın olmadığını belirtmektedir. Tarihsel kayıtlarda bu konuda herhangi bir belgenin olmaması, bu iddianın gerçekliğini kuşkulandırmaktadır.

Vlad Tepeş'in hayatı, efsaneler ve gerçekler arasında sıkışıp kalmış bir labirent gibidir. Asıl adı Vlad Tepeş olan bu hükümdarın, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın ünlü karakteri Drakula'ya ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. Ancak, tarih boyunca Vlad Tepeş'in nasıl öldüğü, kim tarafından öldürüldüğü ve hatta kafasının İstanbul'a nasıl getirildiği gibi pek çok soru işareti bulunmaktadır.