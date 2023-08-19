19 Ağustos 2023, Cumartesi
Kazıklı Voyvoda'nın mektubunun sırrı gözyaşlarında gizli! Osmanlıya başkaldırdı, parçalanarak Fatih Sultan Mehmet'e götürüldü!
Ortaçağ'da Eflak Bölgesi'nin hükümdarı olarak tanınan Vlad Tepeş, 'Kazıklı Voyvoda' olarak bilinirken, ilerleyen yıllarda Bram Stoker'ın 'Drakula' adlı romanına ilham kaynağı oldu. Vlad Tepeş'in tarihe damgasını vuran vahşi yöntemleri, düşmanlarına karşı uyguladığı korkunç işkenceler ve kazıklı ölümü ile bilinirken, bu ünlü kontun hayatı hakkında yapılan araştırmalar ilginç gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor olabilir. İşte bu gizemli figürün hikayesi ve ortaya çıkabilecek yeni ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 19.08.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 12:39
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