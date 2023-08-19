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Haberler Galeri İngiltere'de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

İngiltere'de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

İngiltere'de kan donduran bir katliam yaşandı. Chester kentinde Lucy Letby isimli hemşire, 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte ederek ölümüne neden oldu. Yargı da bu konuda kararını verdi ve şüpheli sıfatıyla yargılanan Letby, jüri tarafından suçlu bulundu. Diğer yandan Letby gözaltına alındktan sonra evinde yapılan aramada, "Bebekleri bilerek öldürdüm, çünkü onlara bakabilecek kadar iyi değildim. Ben korkunç, şeytani bir insanım. "BUNU YAPTIĞIM İÇİN ŞEYTANIM" yazılı bir not bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 19.08.2023 00:06 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 00:17
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İngiltere’de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

Countess of Chester Hastanesinde yeni doğan hemşireliği yapan Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan çoğu prematüre bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı.

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İngiltere’de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

Soruşturma kapsamında 2018, 2019 ve 2020'de üç kere gözaltına alınan ve sorgulanan Letby'nin yargılandığı davada jüri kararını verdi.

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İngiltere’de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

Jüri, Letby'yi 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeğin ölümü ile bebeklere kötü muamele ve cinayete teşebbüs gibi toplamda 22 suçun 14'ünden suçlu bulduğunu açıkladı.

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İngiltere’de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

Kararın ardından hayatını kaybeden bebeklerin Manchester'daki duruşma salonunda bulunan yakınları ile Letby gözyaşlarına hakim olamadı.

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İngiltere’de “Lucy Letby” katliamı! 7 bebeği hava insülin ve süt vererek öldüren hemşire…

Jüri, Letby'yi iki cinayete teşebbüs iddiasından suçlu bulunmazken, 6 farklı suçla ilgili ise karar veremedi.