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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

Kamerun-Kongo sınırındaki yağmur ormanlarında yaşayan etnik grup "Baka" Pigmeleri, binlerce yıllık "diş bileme" kültürlerini ve avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdürüyor. Baka Pigmesi Elenga, "Dişlerimizi bilemek et yememizi kolaylaştırıyor" dedi. Emile ise, "Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz. Böylece kızlar gülüşümüze aşık oluyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:06
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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

Kamerun'un doğusunda Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yaşayan ve etnik grup olarak "Baka" diye adlandırılan Pigmelerin diş bileme törenini görüntülendi.

Dişlerini biletebilecek cesarete ulaşan her genç Pigme, geleneksel tören ile dişlerini keskinleştiriyor ve böylece kabilesi önünde cesaretini ispatlamış oluyor.

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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

Yaklaşık 15 gün süren diş bileme işleminin son gününde tören yapılıyor.

Pigmeler törende, yabani bitkilerden yapılmış içecekler tüketiyor, şarkılar söylüyor ve dans ediyor.

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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

DİŞLERİNİ BİLEYEREK KÖTÜLÜKLERDEN VE HASTALIKLARDAN KORUNACAKLARINA İNANIYORLAR

Kamerun-Kongo sınırında yaşayan Baka Pigmesi Elenga, yaptığı açıklamada, geleneklere göre bütün Bakaların dişlerini bilemesi gerektiğini belirtti.

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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

Elenga, diş bilemenin hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğunu ifade etti.

Dişlerini bilemiş birisine salgın hastalıkların zarar veremeyeceğini savunan Elenga, "Aynı zamanda, dişlerimizi keskinleştirmek et yememizi kolaylaştırıyor." dedi.

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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor

"DİŞLERİMİZİ KESKİNLEŞTİREREK GENÇ KIZLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYORUZ"

Baka Pigmesi Emile ise yıllardır gençlerin bu geleneği sürdürdüğünü belirterek, "Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz. Böylece kızlar gülüşümüze aşık oluyor." ifadelerini kullandı.