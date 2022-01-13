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Binlerce yıllık diş bileme kültürü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor
Kamerun-Kongo sınırındaki yağmur ormanlarında yaşayan etnik grup "Baka" Pigmeleri, binlerce yıllık "diş bileme" kültürlerini ve avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdürüyor. Baka Pigmesi Elenga, "Dişlerimizi bilemek et yememizi kolaylaştırıyor" dedi. Emile ise, "Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz. Böylece kızlar gülüşümüze aşık oluyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:06Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:06